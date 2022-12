Premium Het beste van De Telegraaf

Rekenfouten bij aanleg Nelson Mandelabrug over A12 bij Zoetermeer

De Mandelabrug in Zoetermeer is sinds dit weekeinde volledig afgesloten vanwege constructieproblemen. Ⓒ anp/hh

ZOETERMEER - Bij de aanleg in 1990 van de Nelson Mandelabrug over de A12 en het spoor bij Zoetermeer zijn rekenfouten gemaakt. Hierdoor is de brug te zwaar voor de dragers waar hij op staat. Dit blijkt uit een rapport van het adviesbureau Wagenberg. Afgelopen vrijdag besloot de gemeente de fiets- en voetgangersbrug per direct af te sluiten, omdat ’niet uit te sluiten is’ dat een deel van de constructie instort.