Betere controle op zorgplicht scholen

Dit zorgt volgens de inspectie voor conflicten tussen ouders en school. De zorgplicht schrijft voor dat scholen ervoor moeten zorgen dat iedere leerling een passende plek krijgt. Als de school deze plek niet kan bieden, moet zij zelf op zoek naar een geschikte school voor het kind.

Actiever

Maar dat gaat niet altijd goed. De Onderwijsinspectie wil nu zelf meer onderzoek doen of scholen zich echt aan de zorgplicht houden. „We gaan hier actiever naar op zoek”, zegt Louwina Boomsma, inspecteur bij de Onderwijsinspectie. „Dat betekent dat we sneller gaan reageren op signalen. Ook als we die niet rechtstreeks bij ons binnenkrijgen.”

Als een school zich niet aan de regels houdt, krijgt ze de mogelijkheid om verbeteringen door te voeren. Het rapport van Onderwijsinspectie wordt dan openbaar. Als het de school dan nog niet lukt, wordt er gekort op het budget.