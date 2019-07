Drama op overweg: drie kinderen en vrouw dood

Het vierde slachtoffer was een volwassen vrouw. Volgens lokale media gaat het om een oppas van circa dertig jaar.

Vier mensen aan boord van de regionale trein raakten gewond bij de crash in Avenay-Val-d’Or in het departement Marne. De bestuurder van de trein raakte in een shock, zei burgemeester Philippe Maussire.

De ongeveer twintig ongedeerd gebleven treinpassagiers werden opgevangen in een nabijgelegen zaal. Na het ongeval waren twaalf brandweerwagens en 28 brandweerlieden aanwezig.