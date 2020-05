OMT: pubers mogen vanaf 1 juni weer trainen zonder 1,5 meter afstand

De afgelopen tijd was contact tijdens sporttrainingen alleen toegestaan voor kinderen tot en met 12 jaar. Oudere kinderen mochten wel buiten onder begeleiding sporten, maar moesten daarbij 1,5 meter afstand houden.

Het kabinet had de versoepeling al in de planning voor 1 juni. Het OMT concludeert nu, samen met de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde, dat dit vanaf volgende week weer kan.

Een woordvoerder van de KNVB laat weten dat de versoepelende maatregel niet betekent dat clubs alweer wedstrijden tegen elkaar mogen spelen met jeugdteams.

Zaalvoetbal eerder: in juli al

De voetballers en andere teamsporters van 19 jaar en ouder moeten nog even geduld hebben. Zij mogen nog geen partijvormen doen op de trainingen. De KNVB meldt verder dat de herstart van binnensporten, waaronder zaalvoetbal, is vervroegd van 1 september naar 1 juli. Ook was al duidelijk dat sportkantines per 1 juli weer open mogen.

„Voor al deze punten geldt wel een voorbehoud: als er weer een grote piek komt in het aantal coronapatiënten, dan kunnen deze maatregelen worden teruggedraaid”, aldus de KNVB, die de clubs zo snel mogelijk zal informeren over de consequenties van de nieuwe versoepelingen.

’Nederland wil genieten van sport’

Sportkoepel NOC*NSF is ook blij dat er voor de oudste jeugd weer meer mogelijk is. „Het is erg goed dat de binnensportaccommodaties net als de sportscholen nu per 1 juli ook open mogen. We zien vooral de jeugd van Nederland graag weer snel genieten van sport in de talloze binnensportaccommodaties die Nederland rijk is. Dat houdt hen op de been, maakt ze weerbaar en draagt veel bij aan hun gezondheid en sociale welzijn. Wij hebben er een groot vertrouwen in dat de binnensport, net als eerder de buitensporten hun accommodaties volledig conform de richtlijnen van het RIVM openstellen”, zegt Gerard Dielessen, algemeen directeur van NOC*NSF.