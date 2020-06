Vrouw rijdt met brandende auto op tankstation af langs A1

De medewerkers zagen de auto, die op de snelweg in brand was gevlogen, al aankomen en hoopten nog dat die niet hun kant op zou komen, maar dat gebeurde toch. De vrouw stuurde namelijk in paniek haar auto de snelweg af waardoor ze recht op het benzinestation afreed. Uit voorzorg zette het personeel snel de brandstoftoevoer naar de slangen uit.

De brandweer, die snel ter plaatse was, kon voorkomen dat de overkapping van het benzinestation vlam vatte. Hoe het voertuig in brand kon vliegen, is nog onduidelijk. De auto was total loss en is afgesleept door een bergingsbedrijf.