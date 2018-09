PostNL bezorgt tam Damrak glans

Na een vroeg dipje eindigde de AEX-index 0,2% hoger op 451,79 punten. De AMX sloot fractioneel in de min bij een stand van 669,20 punten.

Elder in Europa hadden de kopers ook licht de overhand. De CAC-40 won 0,3%. De Franse economie groeide in een hoger tempo dan gedacht, nadat bedrijfsinvesteringen waren toegenomen. De Duitse Dax sloot in Frankfurt 0,5% hoger. De beurs van Londen was gesloten, net als in de Verenigde Staten.

Volgens Stefan Koopman, macro-econoom bij Rabobank, is het opvallend dat het klimaat op de aandelenmarkten de laatste tijd zo is opgeklaard. "Het vertrouwen neemt toe bij beleggers dat de wereldeconomie een nieuwe rentestap in de VS goed kan verteren. Het is echter de vraag of vooral de opkomende markten een monetaire verkrapping in Amerika wel aankunnen."

Koopman gaat er van uit dat het komende Amerikaanse banenrapport op vrijdag een doorslaggevende rol gaat spelen voor de Fed bij het bepalen van het tempo om een nieuwe renteverhoging door te voeren. "De consensus gaat uit van een toename in mei van 160.000 nieuwe banen, waarbij moet worden aangetekend dat bij een recente staking van Verizon 35.000 werknemers zullen worden meegeteld als werkloos. Een beter dan verwacht banencijfer zal de deur verder open zetten naar een rentestap in juni. De ogen zullen vooral zijn gericht op de volgende speech van Fed-president Janet Yellen begin volgende maand wanneer zij alle cijfers van deze week, waaronder ook de bestedingen en inkomens van consumenten heeft gezien."

Het rentebesluit van de Europese centrale bank (ECB) dat komende donderdag naar buiten komt, zal niet veel vuurwerk gaan opleveren, meent de Rabo-econoom. "De aangekondigde aankoop van bedrijfsobligaties gaat pas vanaf juni van start. De meeste aandacht zal zijn gericht op prognoses van de ECB over de inflatie en de economische groei in de eurozone. Ik verwacht dat er beide cijfers opwaarts bijgesteld worden."

Na de opmars van de koersen in de voorbije week voorziet Koopman dat er richting het referendum van volgende maand over een Brexit wat meer terughoudendheid zal komen. "Hoewel volgens opiniepeilingen de tegenstanders van een Brexit steeds meer de overhand krijgen, is het nog steeds afwachten wat de definitieve uitslag wordt. Ook kan het China-verhaal over een harde landing weer komen bovendrijven bij tegenvallende cijfers uit de export of dienstensector."

Arcelor achteruit

Bij de hoofdfondsen behield ABN Amro de koppositie met een winst van 2,4%. De verzekeraars zaten ook in de voorhoede. NN Group werd 1,2% meer waard, terwijl Aegon 1,1% kon bijschrijven. Verzekeraar ASR gaat op 10 juni naar de beurs en wordt gewaardeerd op maximaal €3,3 miljard. Zijn beursgang biedt een korting op de boekwaarde van 20%, bij een notering van €20 per aandeel, aldus SNS Securities. Kabelaar Altice was ook aardig in trek met een vooruitgang van 0,8%

Staalproducent ArcelorMittal viel 0,5% terug onder het slot van vrijdag. Hekkesluiter SBM Offshore liet 1,1% liggen. Voor Gemalto hadden beleggers 0,7% minder over.

In de Midkap kreeg PostNL er 3,5% bij tot €4 ondanks het mislukken van de deal met de Belgische branchegenoot Bpost die €5,10 per aandeel over zou hebben gehad om het Nederlandse post- en pakjesconcern in handen te krijgen. De pensioenproblemen bij PostNL zouden onder meer roet in het eteen hebben gegooid bij de deal. Volgens analist Corné van Zeijl moet een overnemende partij dieper in de buidel tasten. Keppler Chevreux noemt een slag om PostNL onwaarschijnlijk. "Het is een wake up-call voor beleggers dat PostNL niet voor een appel en een ei in de verkoop gaat. Het is echter afwachten waar de interesse van andere partijen vandaan zal komen", stelt de ABN-handelaar. Bpost op zijn beurt was op de beurs in Brussel uit de gratie en ging 1,5% omlaag. Delta Lloyd kon ook op kopersinteresse rekenen met een plus van 1,2%. OCI dikte 1,6% aan.

Bodemonderzoeker Fugro zou een groot contract in de Golf van Mexico zijn misgelopen, De koers gleed in reactie 0,9% weg. Flow Traders koerste 2,3% lager.

AScX-fonds Van Lanschot schoot 8% omhoog na een positief artikel over de aanstaande mini-beursgang in het FD. Beursfonds Value8 ging met 3% enigszins in herstel na het sombere sentiment rond het aandeel in voorgaande weken.

Kardan (+0,7%) kreeg goedkeuring van de toezichthouders in Bulgarije voor de verkoop van TBIF.

Funderingsbouwer Sif , dat op 12 mei naar het Damrak toog, meldde zijn kwartaalresultaten met een 58% beter bedrijfsresultaat ten opzichte van dezelfde maanden in 2015. Het aandeel steeg in reactie 1,7%.

Beursfonds Esperite, de grootste stamcellenbank van Europa, zou in financiële problemen verkeren, meldde het FD. Het aandeel werd hard geraakt en kelderde tot 36,3%. Zijn kaspositie was eind 2015 teruggelopen tot €1,4 miljoen, terwijl de operationele kasstroom € 2,3 miljoen negatief was.

Fitnessketen Basic-fit wil op 10 juni naar de beurs. Morgen gaat Coca-Cola European Partners naar de beurs.

