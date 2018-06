Plaatselijk noodweer

Vanavond trekken de onweersbuien van oost naar west over het land. Daarbij is kans op hagel, windstoten en lokaal veel neerslag in korte tijd. Eind van de avond trekken de buien naar het zuidwesten weg en vannacht is het op de meeste plaatsen droog. De wind neemt wat af en de minimumtemperatuur ligt rond 14 graden.

Morgen is het wisselend bewolkt en op veel plaatsen blijft het droog. In de middag is eerst kans op een bui in het zuiden van het land. Later in de middag is juist kans op een bui in het noord(oost)en. Met maxima van 19 graden in Zeeland tot 24 in Drenthe is het vrij warm. De wind matig en waait uit het oosten.

Woensdag is het overwegend bewolkt en komt een aantal buien voor. Met 17-22 graden is het minder warm dan morgen en de wind zit weer in de noordhoek.

Ook donderdag staan er weer buien op het menu. Daarbij is in het binnenland ook kans op onweer. Tussen de buien door wordt het maximaal 22 graden.

Daarna blijft het voorlopig vrij warm met maxima tussen 20 en 25 graden. De zon schijnt regelmatig, maar er is ook dagelijks kans op een paar buien.

