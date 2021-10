Eerste beelden van geredde honden La Palma

Spaanse media concluderen dat de redders de eigenaren van de beesten zijn. Op de video lijken de zes zogeheten podencos goed verzorgd en gevoed. De politie onderzoekt inmiddels of de redding van de honden een misdrijf was. In verband met de vulkaanuitbarsting had niemand het gebied mogen betreden.

Bekijk ook: Plottwist en mysterieus spandoek rond honden La Palma

De honden zaten vast in een leeg waterbassin nadat ze bij hun bezitters waren ontsnapt. Het oorspronkelijke plan was de dieren met een drone en een vangnet te bevrijden. Een bedrijf dat al dagen bezig was met het voorbereiden van de redding constateerde opeens dat de honden uit het bassin waren verdwenen. Een mediaportaal op La Palma publiceerde kort daarop een video waarin een spandoek te zien is met de tekst: Sterkte La Palma, met de honden gaat het goed, A Team. De dieren hadden dagenlang water en voedsel gekregen via drones.