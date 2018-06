Rusland stopt invoer atoomafval Oekraïne

,,Met Oekraïne zijn problemen”, zei Rosatom-woordvoerder Oleg Krjoekov maandag tegen het persbureau Interfax. Rosatom wil de tot 2018 lopende contracten voor de opslag van atoomafval nakomen, maar de bankrekeningen van het Oekraïense Energoatom, dat de vier kerncentrales in de voormalige Sovjet-republiek exploiteert, zijn sinds maart geblokkeerd. Er is beslag gelegd door een private onderneming die omgerekend 4,5 miljoen euro van het staatsbedrijf vordert.

Oekraïne exporteert bijna al zijn atoomafval naar Rusland. In de omgeving van de in 1986 ontplofte kerncentrale van Tsjernobyl moet in 2018 met Amerikaanse hulp een eigen tijdelijke opslag worden gebouwd.