’Ook lastige patiënt altijd behandelen’

Zo reageert NPCF, koepel van ruim 160 patiëntenorganisaties, op de onthullende reportage afgelopen zaterdag in De Telegraaf. Daaruit bleek dat patiënten die door bijvoorbeeld een medische fout in conflict zijn gekomen met hun zorgverleners niet zelden uit de praktijk worden gestoten. De behandeling wordt soms uit rancune dan niet voortgezet.

Ook komt het voor dat kritische of lastige patiënten als het ware stilzwijgend ’besmet’ worden verklaard door artsen onderling, waardoor zij ook in andere ziekenhuizen niet welkom zijn.

Dianda Veldman zegt het ,,onbestaanbaar” te vinden dat artsen patiënten weigeren, omdat die met een andere arts een probleem hebben. ,,Als het gebeurt is dat fout. Artsen leggen de Eed van Hippocrates af, waarin ze beloven álles te doen wat ze kunnen om de patiënt te helpen.

Een behandeling weigeren lijkt daarmee op zijn minst in strijd.” NPCF roept ,,iedereen die dit heeft meegemaakt” op dit bij haar te melden. ,,Dan kijken wij of we deze artsen en ziekenhuizen daarop kunnen aanspreken.”