Erdogan: geen geboortebeperking moslims

,,Wij zullen onze nakomelingen vermenigvuldigen. Ze hebben het over bevolkingsplanning en geboorteregeling. Geen enkel moslimgezin kan zich hiermee inlaten'', zei hij in een toespraak in Istanbul die rechtstreeks op televisie werd uitgezonden. ,,Niemand kan zich mengen in het werk van God. De eerste taak behoort hier toe aan de moeders.''

Erdogan heeft geboortebeperking eerder gelijk gesteld met verraad. Vrouwen zouden minstens drie kinderen moeten baren, heeft hij gezegd.