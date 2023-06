Premium Het beste van De Telegraaf

’Dan bouwen ze om hun personeel maar aan de gang te houden’ Recessie in de bouw: steeds meer bedrijven laten werklieden gaan

Door Lars van der Bel

Dennis Hollander, oprichter van bouwbedrijf Hollands Kroon met Patrick Bregman, uitvoerder van het bedrijf. Ⓒ RedMouse

HIPPOLYTUSHOEF/DEN HELDER - De recessie in de bouw begint steeds serieuzere vormen aan te nemen. Er waren al torenhoge prijzen voor bouwmaterialen en restricties vanwege stikstof. Inmiddels is het zover dat bouwbedrijven werklieden laten gaan. En dat is opvallend aangezien een tekort aan personeel eerst nog hét struikelblok leek voor het bezweren van de woningnood. Wat is er veranderd?