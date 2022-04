Mist rond ranglijst: hoeveel Russisch geld heeft Nederland bevroren?

Al eind maart wilde de Tweede Kamer van minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) weten hoe goed Nederland de sancties tegen Rusland naleeft in vergelijking met andere EU-landen. Terwijl sommige landen vele miljarden euro’s aan Russische tegoeden hadden bevroren, bleef de teller in Nederland steken op ruim 500 miljoen euro.

"In het faciliteren van oligarchen speelt Nederland in de Champions League"

„We moeten een meer gedetailleerde vergelijking maken”, zei Hoekstra destijds in de Kamer over de verschillen in Europa. Sommige Kamerleden vinden dat het kabinet nog altijd te weinig doet. „In het faciliteren van oligarchen speelt Nederland in de Champions League, maar in het aanpakken van de kliek rond Poetin bungelen we onderaan”, zegt SP-Kamerlid Jasper van Dijk.

De Europese Commissie heeft alle lidstaten gevraagd om informatie aan te leveren over bevroren Russische tegoeden en in beslag genomen spullen, zoals huizen, schilderijen en jachten. Twee weken geleden maakte Brussel bekend dat in totaal voor zo’n 30 miljard euro aan Russische bezittingen is bevroren. Maar de resultaten per land zijn niet openbaar gemaakt.

Nationaal sanctiecoördinator

Toch meldt een trotse Stef Blok – die begin deze maand door Hoekstra werd ingevlogen als nationaal sanctiecoördinator – dat Nederland het helemaal niet slecht doet. „In Nederland hebben we nu tussen de 500 en 600 miljoen aan Russische tegoeden bevroren”, pochte hij vorige week in een vraaggesprek op de website van Buitenlandse Zaken.

„Daarmee staan we niet onderaan de Europese ranglijst. Helemaal niet zelfs.”

Maar navraag door De Telegraaf leert dat Blok deze Europese ranglijst niet kan delen. Toch dringt Nederland bij de Commissie wél aan op openbaarmaking, ook omdat de Tweede Kamer wil weten hoe Nederland het doet ten opzichte van andere landen.

’Appels met peren’

Waarom noemt Blok ’de Europese ranglijst’ dan wel? „Naast het informele overzicht dat we van de Europese Commissie hebben ontvangen, baseert hij zich op de bedragen die verschillende landen in de buitenlandse media bekend hebben gemaakt”, stelt de woordvoerder van Blok.

„Het blijft een beetje appels met peren vergelijken. Portugal heeft maar 242 euro bevroren, Polen 30,5 miljoen euro. We hopen dat alle lidstaten transparant maken hoe ze uitvoering hebben gegeven aan de sancties.”

De Europese Commissie laat weten ’in deze fase’ geen details over de ranglijst te willen delen. „We hebben een eerste optelsom gegeven en zullen meer details geven over de tegoeden die zijn bevroren, maar hier wordt nog hard aan gewerkt en we ontvangen nog steeds informatie”, reageert een woordvoerder.