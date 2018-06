’Verlaag subsidie Rijksmuseum’

De regeringspartij wil dat de subsidie voor het succesvolle museum kan worden afgeroomd, zodat het overheidsgeld ten goede kan komen aan andere musea. Dit tot grote ergernis van museumdirecteur Wim Pijbes, die de VVD beticht van ’scoringsdrang’.

Volgens VVD-Kamerlid Michiel van Veen is er echter alle reden om kritisch te kijken naar de financiën van het Rijksmuseum. „We zijn echt heel trots op de prestaties van het Rijksmuseum”, benadrukt hij. „Maar ze houden jaarlijks miljoenen over en toch blijven ze een groot beroep doen op de subsidies. Ik vind dat niet te verantwoorden naar de belastingbetaler.” Subsidiegeld dat in de toekomst over is, moet daarom elders kunnen worden ingezet.

Ter vergelijking wijst Van Veen op het Van Gogh-museum, dat ook ruim in het jasje zit en nu minder subsidie heeft aangevraagd. „Die terughoudendheid bij het verdelen van de poet is wat je mag verwachten van een bloeiend museum.”

Maar volgens Pijbes blijft er bij het Rijksmuseum veel minder geld op de plank liggen dan de VVD beweert. Het zou onder meer worden ingezet voor de digitalisering van de collectie. „Bovendien kan het zomaar weer teruglopen met de bezoekersaantallen”, aldus de museumdirecteur. „Door de aanslagen in Brussel en Parijs blijven nu al veel Aziatische toeristen weg. Dat kan zo een miljoen euro schelen.”

Pijbes, die een goed netwerk heeft in Den Haag, had er al lucht van gekregen dat de VVD hier een punt van zou willen maken bij het debat met minister Bussemaker (Cultuur) deze week. „Ik heb toen nog fractievoorzitter Halbe Zijlstra gebeld of hij zijn partijgenoten in de gaten kon houden. Dat zou hij doen. Ik vind het kwalijk dat de VVD nu toch de krant heeft benaderd.”

Zijlstra doet het verhaal van Pijbes af als onzin.