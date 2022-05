LIVE | Discussie tussen Macron en Zelenski over gesprekken met Poetin

Premium Buitenland

Oekraïners gaan Russen te lijf met Sovjet-machinegeweer van ruim 100 jaar oud

Het Maxim M1910 machinegeweer is meer dan honderd jaar oud en weegt liefst 68 kilo, maar wordt door de Oekraïense troepen nog altijd dankbaar gebruikt in de oorlogsvoering. Rusland nam het gebruik van het antieke wapen door Kiev nooit zo serieus, maar zal daar wellicht na hun inval anders over denke...