Syrische alliantie voert offensief Raqqa op

De Syrische Democratische Krachten (SDF), waar ook de Koerdische YPG-militie deel van uitmaakt, lanceerden vorige week aanvallen op gebieden ten noorden van Raqqa die in handen zijn van IS. De stad zelf is geen doel van het huidige offensief, zei SDF.

De operatie richt zich nu op Tabqa, ongeveer 60 kilometer ten westen van Raqqa-stad. IS veroverde de luchtmachtbasis bij Tabqa in 2014 op regeringstroepen, tijdens de snelle opmars van de terreurgroep in Irak en Syrië.

Turkije is woedend over de Amerikaanse steun aan de Syrisch Koerdische YPG in de strijd tegen Islamitische Staat. Ankara zegt dat de groep een terroristische organisatie is die banden heeft met de verboden Koerdische Arbeiderspartij (PKK). Een regeringswoordvoerder protesteerde maandag tegen het dragen van het insigne van de Syrische Koerdische YPG door leden van Amerikaanse speciale troepen. Dit is ongepast, gelet op de vriendschap tussen Turkije en de VS, zei hij maandag.