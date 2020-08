VS sturen hoogste bezoek in decennia naar Taiwan

Tijdens zijn bezoek zal Azar in gesprek gaan met de Taiwanese president Tsai Ing-wen, laat het ministerie van Buitenlandse zaken van dat land weten. „Taiwan is een voorbeeld in transparantie en samenwerking op het gebied van gezondheid in de wereld gedurende de Covid-19-pandemie en lang daarvoor”, zegt Azar in een verklaring.

„Ik kijk ernaar uit om de steun van president Trump over te brengen voor Taiwans internationale leiderschap op gebied van gezondheid, en ons gezamenlijke geloof te onderstrepen dat vrije en democratische maatschappijen het beste model zijn om gezondheid te bevorderen”, aldus Azar.

Zijn ministerie noemt de reis „historisch”. Net als de meeste landen hebben de VS geen formele diplomatieke banden met Taiwan. Wel is het land Taiwans grootste wapenleverancier en steunpilaar in de internationale arena. In maart tekende president Donald Trump nog een nieuwe wet die voorziet in meer steun aan Taiwan. China dreigde toen met vergelding, maar zei er niet bij hoe het dat wil doen.