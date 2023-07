Dag 511 van de invasie LIVE | Brand uitgebroken op Russische militaire basis op de Krim

Kopieer naar clipboard

Een Russische militaire helikopter vliegt boven de Krim-brug. Moskou heeft er alle moeite mee het schiereiland van Oekraïense aanvallen te beschermen. Ⓒ ANP / Associated Press

Zo’n anderhalf jaar na de Russische inval is Kiev bezig met een tegenoffensief. Ook op de Krim is het onrustig en het rommelt sinds de opstand van Wagnerleider Jevgeni Prigozjin in de Russische legertop. Volg hier de laatste ontwikkelingen.