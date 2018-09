Smurfen en kikkers nemen Rotterdam over

Ingress is een strategiespel waarbij de fysieke locatie van de speler er toe doet. Spelers sluiten zich aan bij één van de twee beschikbare facties: de Enlightened (ook wel kikkers genaamd, vanwege de groene factiekleur) en de Resistance (smurfen). Het doel is om zoveel mogelijk punten in de spelwereld te veroveren. Deze punten zijn doorgaans gekoppeld aan belangrijke punten in de echte wereld, zoals monumenten en openbare of belangrijke gebouwen.

Voor het evenement in Rotterdam hadden 4500 Ingress-spelers zich aangemeld. De ’veldslagen’ in het spel waren dan ook groot en spectaculair te noemen.

De ontwikkelaar van Ingress, Niantic, is momenteel bezig met een Pokémon-spel voor smartphone waarbij de fysieke locatie van de spelers er eveneens toe doet.