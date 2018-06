Man rijdt van viaduct en belandt op A2

De man reed rond 1.00 uur vanuit Culemborg in de richting van de A2. Op het viaduct over de snelweg raakte hij door nog onbekende oorzaak de macht over het stuur kwijt en rolde met zijn auto het talud af. De auto kwam enkele meters lager op de snelweg tot stilstand.

De man raakte daarbij ernstig gewond. Hij ligt in het ziekenhuis en is buiten levensgevaar. De auto is total loss. De A2 was enkele uren afgesloten wegens onderzoek.