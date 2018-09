Code geel om onweer

Volgens Weerplaza beginnen tegen de middag forse stapelwolken te onstaan, die wat later verspreid uitgroeien tot enkele hevige buien. Bij de buien is grote kans op onweer en lokaal valt veel regen.

Tussendoor schijnt nog steeds van tijd tot tijd de zon. Het is verder vochtig warm, de maximumtemperatuur komt uit tussen 20 en 23 graden. De wind is noordoostelijk en waait meest matig, kracht 3 of 4. Maandag is het tamelijk grijs en vallen er ook buien.