Medicijnwaakhond EMA keurt ’omicronvaccins’ Pfizer en Moderna goed

EMA concludeert dat een booster met deze ’bivalente’ vaccins een sterke afweerreactie geeft tegen zowel de oorspronkelijke stam van het coronavirus als tegen de omicronvariant BA.1.

De bijwerkingen van de aangepaste (booster)vaccins zijn vergelijkbaar met de bijwerkingen na een boosterprik met de oorspronkelijke versies van de vaccins. Over het algemeen zijn de bijwerkingen mild en kortdurend.

„De oorspronkelijke coronavaccins blijven effectief tegen ernstige ziekte, ziekenhuisopname en overlijden”, reageert Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. „Maar deze nieuwe, aangepaste vaccins zorgen voor een bredere bescherming tegen verschillende varianten. Hiermee verwachten we dat ze helpen om de bescherming tegen ziekte te behouden, ook als het virus verandert.”

Beide vaccins

EMA geeft een positief advies voor beide vaccins. Dat advies is gebaseerd op een aantal klinische studies. Aan de verschillende onderzoeken voor de Pfizer-boosterprik namen in totaal meer dan 1.800 mensen deel. Voor de Moderna-boosterprik deden ongeveer 800 deelnemers mee. Uit de studies komt naar voren dat de aangepaste vaccins een goede booster respons geven tegen zowel de originele als de BA.1 subvariant.

Op basis van deze studies en de andere gegevens over kwaliteit, veiligheid en werkzaamheid wegen de voordelen op tegen de risico’s. Waarschijnlijk neemt de Europese Commissie dit advies over. Vanaf dan mogen de vaccins worden gebruikt als boosterprik voor iedereen van 12 jaar en ouder. Voorwaarde is wel dat de mensen de basisserie met het oorspronkelijke vaccin hebben afgerond. Tussen de laatste prik en de boosterprik moeten minstens drie maanden zitten.

Het ministerie van Volksgezondheid kan niet officieel bevestigen dat ons land dit vaccin gaat toedienen tijdens de herhaalprikcampagne vanaf half september. Eerst wordt er nog advies gevraagd aan het OMT-V. Bij die campagne kunnen alle 12-plussers een extra coronaprik halen, te beginnen met de meest kwetsbaren. De instantie liet eerder wel al weten graag dit nieuwe vaccin toe te dienen nadat het goedgekeurd is door EMA.