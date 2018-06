Kabinet steunt visumvrij reizen Oekraïners

Volgens het kabinet heeft Oekraïne aan alle voorwaarden voldaan. De inschatting is dat een meerderheid van de 28 lidstaten het voorstel zullen steunen, laat Koenders weten. Oekraïners kunnen dan binnenkort maximaal negentig dagen per zes maanden visumloos in de EU verblijven.

Burgers van de EU mogen sinds 2005 zonder visum naar Oekraïne reizen. Het besluit staat los van het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dat werd hier in april tijdens een raadgevend referendum door een meerderheid afgewezen. Het kabinet komt na 1 juli met een reactie hierop.