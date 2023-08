’Veel minder plastic in de oceaan dan gedacht’

De omvang van de plastic soep in de oceanen is veel minder groot dan twintig jaar lang werd gedacht. De schattingen liepen altijd uiteen van 50 miljoen ton plastic afval in de oceanen tot wel 300 miljoen ton. Het blijkt veel minder te zijn: 3,2 miljoen ton.

Tekst gaat verder onder de video. Video: er worden de laatste jaren veel regels gemaakt om de plasticconsumptie in Europa tegen te gaan. Kort voordat de toeslag voor wegwerpverpakkingen inging op 1 juli, ging verslaggever Jeroen Holtrop de straat op.

Tot die conclusie komen onderzoekers van de Universiteit Utrecht op basis van meer dan 20.000 betrouwbare metingen vanuit de hele wereld. In het wetenschappelijk tijdschrift Nature Geosciences dat maandag verschijnt, schrijft oceanoloog Mikeal Kaandorp van de Universiteit Utrecht dat vooral de rivieren veel minder plastic naar de oceaan brengen dan tot nu toe werd geschat. Waar er dus minder plastic in de oceaan terechtkomt, verwacht Kaandorp dat er juist wel meer in de rivieren blijft hangen.