LIVE | Verdachte geeft doodslaan textieltopman toe

Onze verslaggever Saskia Belleman is bij de zaak aanwezig en twittert live mee. Haar tweets vindt u onderaan dit bericht.

Dat zei de 52-jarige Bill C. uit Hintham woensdag tegen de rechters in Den Bosch tegenover wie hij zich moest verantwoorden voor twee moorden: die op de gepensioneerde zakenman Willem van der Willigen bij wie Sharona logeerde. En op Amsterdammer Benito van Ommeren, bij wie het duo weken later onderdak kreeg, nadat ze in een maand tijd 90.000 euro van Van Willigen spendeerden aan een luxe leven in hotels in Amsterdam.

Sekswerk

Transvrouw Sharona de J. kende Van der Willigen via haar sekswerk. Ze ontving haar klanten in de woning van Bill C. in Rosmalen, totdat ze in april 2021 op straat werden gezet vanwege de illegale prostitutiepraktijken. Bill C. nam zijn intrek voorlopig in een garagebox. Sharona de J. niet. „Ik kon toch geen klanten ontvangen in een garage?”, zei ze tegen de rechtbank. Naar hotels kon ze evenmin. Zij en Bill C. stonden op een zwarte lijst vanwege eerdere vernielingen.

Van der Willigen trok zich haar lot aan en bood haar tijdelijk onderdak in zijn villa in de bossen bij Lieshout. Was Bill C. jaloers? Of zag hij in Van der Willigen een mooie oplossing voor hun geldproblemen?

„Het is nooit de bedoeling geweest om hem te beroven”, zei Bill C. Hij arriveerde op 2 mei 2021 ’s avonds laat bij de villa, zag Sharona in de keuken staan en liep naar binnen. „Hij slaapt”, zei Sharona.

’Explosie van woede’

Bill C. pakte een hamer van de keukentafel „in een explosie van woede”, liep naar de slaapkamer waar Van der Willigen met een slaap-apneumasker op in bed lag, legde zijn linkerhand op de keel van het slachtoffer en sloeg op zijn gezicht in met de hamer.

„Vraag me niet waarom”, zei Bill C. tegen de rechtbank. „Geen idee. Het kwam door alle opkroppingen, alles wat gebeurd was. Huis weg, Sharona weg, slapen in een garagebox. Ik was boos op alles en iedereen.” Volgens Sharona de J. zou Bill C. tijdens het slaan hebben geschreeuwd: „Ze is van mij!” Bill C. ontkent dat. „Er is iets gebeurd waar ik gruwelijk veel spijt van heb. Het had nooit mogen gebeuren.”

Sharona de J.: „Als ik het had geweten, dan was ik niet bij Van der Willigen gaan wonen.”

’Dan had hij mij ook vermoord’

Ze durfde niet de politie te bellen, zei ze in de rechtbank. „Natuurlijk had ik dat moeten doen. Maar als hij dat had gemerkt, dan had ik hier nu niet gezeten. Dan had hij mij ook vermoord.”

Ook zij ontkent dat het de bedoeling was om Van der Willigen te beroven. „We zaten niet verlegen om geld, maar om een huis.” Alleen werd de verleiding wel heel groot toen ze de gevulde portemonnee van Van Willigen vond, én erin slaagde om de pincode van zijn bankpas te kraken.

Familie om de tuin geleid

Ze bleven twee weken in de villa in Lieshout, leidden de familie van Van der Willigen om de tuin met appjes die Sharona de J. via de telefoon van het slachtoffer verstuurde en waren eigenlijk van plan om het lichaam van de oudere man in stukken te zagen met een kettingzaag. Dat het lichaam inmiddels in slechte staat was „heeft wel meegewogen”, zei ze. Na twee weken reden ze in de auto van Van der Willigen naar Amsterdam, met medeneming van zijn laptop, tablet en muntenverzameling, die Sharona verpatste.

In Amsterdam logeerden ze in dure hotels zoals Krasnapolsky en The Grand. In een maand tijd joegen ze er bijna een ton doorheen. Totdat ze op straat werden gezet omdat ze in een hotelkamer op het tapijt poepten.

Op dat moment kwam Benito van Ommeren in beeld, die hen onderdak verschafte. Hij moest dat net als Van der Willigen met de dood verkopen. De rechtbank bespreekt vanmiddag de tweede moord met de verdachten.