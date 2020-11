Hechte club geschokt om vermeende verkrachting op campus Nyenrode

„Je studeert met elkaar, je eet met elkaar, je sport met elkaar, je bent dag en nacht met deze mensen samen. Het voelt als één grote familie”, vertelt studente Renée Smulders. Ⓒ Foto ANP/HH

Wat gaat er schuil achter de poorten van het voor velen mysterieuze kasteel Nyenrode in Breukelen? De oudste particuliere universiteit waar de crème de la crème van de Nederlandse zakenwereld vandaan komt, werd anderhalve week geleden opgeschrikt door een vermeende verkrachting. Huidige en oud-studenten van Nyenrode Business University doen een boekje open over hoe het is om te studeren aan de prestigieuze universiteit. „Niemand had dit hier ooit verwacht.”