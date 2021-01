Hier kennen ze geen corona (en het is dichterbij dan je denkt)

Het coronavirus houdt geen rekening met grenzen. Toch is de Vlaamse gemeente Zuienkerke, nabij Brugge, de pandemie bespaard gebleven. Er is niemand gestorven. Er is al tijden niemand meer besmet. Er is geen enkel coronageval geweest op scholen. De afgelopen jaren zijn er zelfs nog nooit zo weinig sterfgevallen geweest als nu. Hoe blijven alle 2.800 inwoners zo gezond? Wat is hun geheim? In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Over hoop’ zoekt burgemeester Alain de Vlieghe naar een verklaring.