Kritiek op 'afknijpen' mobiele video's

Klanten krijgen in het abonnement van 90 euro per maand onbeperkt mobiel internet, maar video's worden in een lagere kwaliteit gestreamd om verstopping te voorkomen. T-Mobile maakt hiervoor volgens Sargentini gebruik van een maas in de wet, die is ontstaan doordat de strenge Nederlandse regels om alle informatie op internet gelijk te behandelen zijn vervangen door minder strenge EU-regels.

De GroenLinks-politica wil onder meer van Brussel weten of het 'afknijpen' van de internetkwaliteit permanent is toegestaan, of alleen bij tijdelijke online drukte. Volgens Sargentini zijn er ook privacybezwaren. "Om te zien wat video is en wat niet, zal T-Mobile al het verkeer moeten onderzoeken."