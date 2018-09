Naar Frankrijk op diesel? Pas op!

,,En de situatie wordt er niet beter op'', meldt een woordvoerder van de ANWB vrijdag. Van de ​​10.245 tankstations in Frankrijk zitten er volgens een speciale overzichtskaart 5389 geheel of gedeeltelijk zonder brandstof, oftewel 52,7 procent. Dat aantal droogstaande pompen stijgt met het uur. In Parijs (88 procent van de pompstations) en Nantes (87 procent) is benzine en diesel uitverkocht of op rantsoen. Langs de autoroutes is de situatie iets beter, maar ook daar zijn problemen.

Rijen auto’s bij pomp

De ANWB Alarmcentrale in Lyon spreekt vrijdag van 3 kilometer aan de pomp in Marseille. Datzelfde beeld is ook rond Toulouse te zien.

Bij de Alarmcentrale hebben zich inmiddels enkele Nederlandse automobilisten gemeld die met een lege tank zijn stilgevallen. Die kan de ANWB moeilijk helpen, aldus de woordvoerder. De auto is immers niet stuk.

Volle jerrycan meenemen

Aangeraden wordt in elk geval een volle jerrycan brandstof mee te nemen, al mag die bij veel Franse pompen tijdelijk niet meer worden gevuld. Verder kunnen automobilisten het beste tanken bij iedere mogelijkheid die zich voordoet.

De toeristenbond verwacht dat de situatie nog zeker enkele dagen zal aanhouden, ook wanneer de blokkades worden gebroken, zoals de Franse regering overweegt. De benzinepompen zijn immers niet meteen allemaal weer bevoorraad.

Vrachtwagens

De logistieke sector meldt nog geen grote problemen in Frankrijk. Volgens Transport en Logistiek Nederland (TLN) ondervindt het verkeer tussen België en Groot-Brittannië geen hinder en zijn geen grote moeilijkheden geconstateerd bij vervoer naar en door Frankrijk. Transportorganisatie EVO heeft wel vragen gekregen van leden. Het is volgens EVO lastig adviezen te geven. ,,Met een lading naar Frankrijk rijden lukt wel, maar terugkomen naar Nederland kan een risico zijn. Dat is een afweging die transportbedrijven zelf moeten maken'', aldus een woordvoerder van EVO.

