(Hobby)fotografen leven zich uit Nederlanders lyrisch over supermaan vannacht: ’Prachtig’

Supermaan te zien boven Den Haag Ⓒ VRPRESS

AMSTERDAM - In heel Nederland was vannacht de supermaan heel goed te zien. Fotografen konden zich uitleven en dat zorgde voor prachtige beelden. Mocht je de supermaan gemist hebben: komende nacht is hij wéér te zien.