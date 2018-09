Nog even zweten op examens

Ruim 206.000 leerlingen deden dit jaar eindexamen. En dat ging niet zonder slag of stoot: het aantal klachten over de eindexamens liep dit jaar hoog op. Er kwamen bijna 202.000 klachten binnen bij de klachtenlijn van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, LAKS. Dat is meer dan vorig jaar. Toen werd met een totaal aantal klachten van 161.000 het record van het jaar daarvoor verbroken.

Volgens een woordvoerder van het Landelijk Aktie Komitee Scholieren, LAKS, is die toename vooral een gevolg van betere bekendheid van het LAKS. Tegelijkertijd klagen dit jaar havo- en vmbo-scholieren meer dan de jaren daarvoor. Zo kwamen er dit jaar 35.000 klachten meer van havisten dan van vwo’ers.