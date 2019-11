Steekpartij psychiatrische kliniek: medewerkster gewond

Volgens de Rotterdamse politie is de vrouw niet levensgevaarlijk gewond geraakt. ,,Ze was aanspreekbaar en is zelf naar de ambulance gelopen. Ze is wel naar het ziekenhuis gebracht voor controle.” De verdachte werd korte tijd later door de gealarmeerde politie gearresteerd. Het is nog niet bekend of hij patiënt is in de kliniek.

Wat er zich precies in het centrum heeft afgespeeld, is ook nog onduidelijk. De forensische opsporing van de politie is ter plaatse om onderzoek te doen. Aan de Albrandswaardsedijk zitten meerdere klinieken voor mensen met psychische problemen of een verslaving.