Foto ter illustratie

Een Vlaamse lama met de naam Winter is de nieuwe hoop van wetenschappers in de strijd tegen het coronavirus. De Universiteit Gent combineerde antilichamen die de lama aanmaakt tot een stof die als basis kan dienen voor een nieuwe behandeling. „Als alles goed gaat, kunnen we dit eind dit jaar op mensen testen”, zegt hoogleraar Xavier Saelens.