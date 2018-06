Toeristen urenlang vast in grot door regenval

Volgens lokale autoriteiten gaat het om twee groepen toeristen die donderdag een grot in Horse Cave in vluchtten. Vier van hen wisten zelf naar buiten te komen. Twee politieagenten probeerden de rest van de groep te redden, maar zonder succes. Beiden zaten eveneens vast in de grot.

De hulpdiensten ter plaatse wisten aanvankelijk niet precies waar in de ruimte de mensen zich bevonden. Uiteindelijk kon de groep getraceerd en gered worden. Voor de reddingsoperatie was ook een duikteam opgeroepen.