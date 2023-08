Man (50) zou collega in klooster hebben vermoord, in stukken hebben gesneden en geprobeerd weg te maken

Heiloo - Een 50-jarige man is opgepakt voor betrokkenheid bij de dood op de 38-jarige Amsterdammer Elias Assaf. Volgens de verdenking zou hij het slachtoffer, een collega, tussen 11 april en 18 april met een mes hebben gedood in het klooster in Heiloo, waarna hij het stoffelijk overschot in stukken zou hebben gesneden om het vervolgens het lijk weg te maken.

Ⓒ Maskus Spiske via Unsplash