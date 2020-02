Hier staan meest ’fatale’ flitsers van Nederland

Absolute koploper is de Prinses Beatrixlaan in Delft, waar een venijnig opgestelde flitser zorgde voor 41.386 boetes in 2019. De N201 in Stichtse Vecht haalde er 40.0002 en de N2111 Oost flitste 39.296 keer. Een flitspaal aan de Wippolderlaan en de N57 op Goeree-Overflakkee complementeren de top vijf.

Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft die cijfers dinsdag naar buiten gebracht. Van de 3,7 miljoen flitspaalboetes waren er overigens bijna 3,5 miljoen van hardrijders. Zo’n 220.000 automobilisten reden door rood.

Bekijk hier de boetes in jouw omgeving. Tekst loopt verder.

We worden minder vaak geflitst!

Uit de cijfers van het ministerie blijkt dat het totaal aantal geconstateerde verkeersovertredingen uitkomt op bijna 8,4 miljoen. Fiks minder dan in 2018, toen er nog bijna 9,2 miljoen boetes werden opgelegd voor bijvoorbeeld te hard rijden, door rood rijden of rommelen met de telefoon achter het stuur. De meeste prenten gaan naar hardrijders: ruim 6,8 miljoen in 2019 tegen ruim 7,7 miljoen in 2018. De meeste daarvan komen van flitspalen, maar ook met een trajectcontrole of mobiele controles kunnen automobilisten met een zware rechtervoet natuurlijk tegen de lamp lopen. Maar ook die aantallen daalden.

Volgens het Ministerie kan dat ’verschillende oorzaken hebben’. Zou zou het veroorzaakt kunnen zijn door grotere drukte op de weg, waardoor te hard rijden moeilijker is. „Bovendien worden bestuurders gewaarschuwd en weten zij waar de flitspalen en trajectcontroles staan. Hierdoor houden ze zich op die plekken beter aan de maximumsnelheid.” Een andere verklaring is volgens het ministerie dat een aantal trajectcontroles en flitspalen (tijdelijk) uitstond wegens werkzaamheden.

Telefoon wegleggen blijft lastig...

Wat wel steeg is het aantal boetes dat werd uitgeschreven na ’staandehoudingen’. Dat nam toe van 403.635 keer in 2018 naar 530.698 keer in 2019. Vooral het aantal boetes met het ’niet handheld bellen’ nam met ruim 40.000 toe. Daarnaast werden er in de zes maanden dat het verboden was 21.327 boetes uitgedeeld voor het vasthouden van de telefoon op de fiets. Volgens het ministerie kan de toename van het aantal staandehoudingen ook worden verklaard door politieacties in 2018, toen agenten wegens een cao-conflict minder staandehoudingen deden dan normaal.