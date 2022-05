Burgers moe van constante opstootjes in Den Haag: ’Te veel bezig met incidentenpolitiek’

Premium Binnenland

Parlement mist spiegel nieuwe bestuurscultuur

In de Tweede Kamer was deze week enig schuldbewustzijn te merken over het debat dat de week ervoor gevoerd werd over de sms’jes van premier Mark Rutte. Caroline van der Plas van BBB vroeg een nieuw debat aan om het gedaalde vertrouwen van de burger in de politiek te bespreken. Ze kreeg slechts summi...