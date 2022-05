Premium Het beste van De Telegraaf

Kiezer moe van opstootjes Onderzoek De Telegraaf: vertrouwen in politiek op absoluut dieptepunt beland

Door Emile Kossen

Minister-president Mark Rutte kwam onder vuur te liggen om zijn gewiste sms-berichten. Ⓒ foto ANP/HH

De burger heeft schoon genoeg van de manier waarop politiek Den Haag van incident naar incident holt. Ruim driekwart van de Nederlanders vindt dat politici te veel met zichzelf bezig zijn en te weinig met het oplossen van problemen. Het vertrouwen is op een absoluut dieptepunt beland, zo blijkt uit een peiling in opdracht van De Telegraaf, in de week na de veelbesproken zogeheten ’Nokiagate’.