Burgemeester Manchester ’verliest’ van Boris Johnson

Het coronavirus grijpt momenteel snel om zich heen in het Verenigd Koninkrijk. Daar maakten de autoriteiten dinsdag melding van meer dan 21.000 nieuwe coronabesmettingen. De regering van premier Boris Johnson probeert een nieuwe landelijke lockdown te voorkomen door strengere maatregelen te nemen in zwaar getroffen gebieden.

Engeland voerde onlangs een nieuw systeem in met strengere maatregelen die verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Er zijn drie alarmniveaus in het leven geroepen (midden, hoog en zeer hoog). Tot nu toe geldt alleen in Liverpool en Lancashire alarmfase ’zeer hoog’. Manchester heeft eveneens een alarmerend aantal besmettingen.

’Teleurstellend’

Burgemeester Andy Burnham klaagde dat de regering onvoldoende geld bood om de armste inwoners van het gebied voldoende te kunnen compenseren. „Het kan niet juist zijn om de plekken te sluiten waar mensen werken, om de bedrijven van mensen dicht te gooien, zonder ze voldoende steun te geven om voor zichzelf te zorgen”, zei de lokale bestuurder.

Volgens Burnham hebben ministers uiteindelijk de stekker getrokken uit het overleg. Minister van Huisvesting Robert Jenrick haalde op zijn beurt juist uit naar de burgemeester. Hij noemde het „teleurstellend” dat de lokale leider „niet bereid is te doen wat nodig is om verspreiding van het virus in Greater Manchester tegen te gaan.”

Boris Johnson

Premier Johnson heeft inmiddels duidelijk gemaakt dat het coronabeleid in het gebied toch wordt aangescherpt. „Ik kan aankondigen dat Greater Manchester onder alarmniveau zeer hoog komt te vallen”, zei de conservatieve leider. Dat betekent dat sommige pubs moeten sluiten en dat mensen het advies krijgen om niet van of naar de regio te reizen.

Johnson zegt het conflict met de lokale autoriteiten te betreuren. „We zouden meer kans hebben het virus te verslaan als we samenwerken.”