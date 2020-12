Monsterproces aanslagen Parijs nadert einde

De aanklagers van het Antiterreurparket eisten vorige week straffen van 5 jaar cel tot levenslange opsluiting tegen hen. Het merendeel betuigde medeleven met de slachtoffers en hun nabestaanden. Zij ontkenden allemaal dat ze iets met de zaak te maken hadden, of zeiden niet te weten dat degenen aan wie ze hand- en spandiensten leverden jihadisten waren. „Ik ben geen terrorist, ik ben nooit een sympathisant geweest”, zei Miguel Martinez, die de drie extremisten van wapens zou hebben voorzien. „Ik ben nergens van op de hoogte gesteld”

Het proces vindt ruim vijf jaar na de aanslagen plaats. Op 7 januari 2015 vermoordden de broers Chérif en Saïd Kouachi twaalf mensen op de redactie van het satirische weekblad Charlie Hebdo. Een dag later schoot Amedy Coulibaly een politieagente dood in de Parijse voorstad Montrouge. Vrijdag 9 januari gijzelde hij de klanten van een joodse supermarkt, vier van hen overleefden het niet. De terrorist kwam om bij de inval van de politie. Die middag schakelden special forces ook de Kouachis uit, die een man gijzelden in een drukkerij in Noord-Frankrijk.

Ali Riza Polat, de hoofdverdachte in het aanslagenproces, gaat voor de rest van zijn leven achter tralies als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Ali Riza Polat, de hoofdverdachte in het aanslagenproces, gaat voor de rest van zijn leven achter tralies als het aan het Openbaar Ministerie ligt. Hij wist volgens de aanklagers van de terreurplannen van Amedy Coulibaly en kende alle andere betrokkenen. De twee ontmoetten elkaar in 2007 in de Parijse voorstad Grigny en handelden samen in drugs. Polat bekeerde zich in 2014 tot de islam toen hij uit de gevangenis kwam. Een kennis getuigde bij de politie dat hij aan het einde van dat jaar wapens zocht en een ’appartement voor een maat’ – een schuilplaats voor Coulibaly.

Coronavirus

Polat raakte tijdens de behandeling van de zaak besmet met het coronavirus, waardoor de zittingen steeds werden uitgesteld. In zijn laatste woord richtte hij zich niet tot de slachtoffers en nabestaanden. „Ik kan geen vergeving vragen voor dingen die ik niet heb gedaan”, aldus de verdachte.

Tegen Mohammed Belhoucine lag de zwaarste aanklacht. Tegen hem werd levenslang geëist, maar hij was niet bij het proces aanwezig. Hij schreef waarschijnlijk de brief waarin Coulibaly trouw zwoer aan Islamitische Staat en was zijn religieuze mentor. De jihadi kwam om in het kalifaat, net als zijn broer Mehdi. Het antiterreurparket wil dat hij twintig jaar in de gevangenis verdwijnt.

Hayat Boumeddiene, de vriendin van Coulibaly, wordt ook bij verstek berecht. De aanklagers eisten 30 jaar celstraf tegen haar. Zij vertrok vlak voor de aanslagen naar Syrië en wordt nog gezocht. Haar wordt niet alleen betrokkenheid aangerekend, maar ook het feit dat ze een soort boegbeeld werd voor Islamitische Staat.

De overige verdachten hoorden tussen de vijf en twintig jaar cel tegen zich eisen. Zij worden verdacht van het leveren van wapens, geld en logistieke ondersteuning bij de aanslagen. Woensdagmiddag om 16 uur doet de rechtbank uitspraak.