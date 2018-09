Wat ik wil worden als ik later groot ben? Niks!

Ik weet het nog goed: vroeger wilde ik de ene dag kapster worden, de andere dag kinderboekenschrijfster en een week later dolfijnentrainster. De wildste carrièremogelijkheden passeerden de revue, want werken: dat willen we van jongs af aan allemaal. Maar met de tijd neemt die ambitie om voltijd te werken bij Nederlandse jongens en meiden stukje bij beetje af, blijkt uit onderzoek van het CBS.