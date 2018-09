Jeffrey nu wél exit bij Idols

De zanger kreeg vorige week de minst positieve kritiek van de jury. Amber en Rowen werden toen als eerste twee liveshowkandidaten naar huis gestuurd, tot ontzetting van de jury en de presentatoren Ruben Nicolai en Lieke van Lexmond. „Ik ben diep verbaasd”, zei zij toen.

„Wie moet er absoluut door naar volgende week?”, vroeg Ruben vlak voor de tussentijdse uitslag. „Steve”, vond jurylid Roland Molendijk. Eva Simons koos voor Kimberley. Jamai Loman: „Nina.” Martijn Krabbé hoefde „gelukkig” niet te antwoorden, want toen was de uitslag er al.

Ze waren deze week ook aardig goed gestemd over Jeffrey. Hij trad als laatste op, voordat degene met de minste stemmen bekend werd gemaakt in de tussentijdse uitslag. Hij lag niet wakker van de kritiek van vorige week. „Less is more, dat ga ik nu proberen te laten zien.”

Marco Borsato bleek zijn muzikale held. Ik leef niet meer voor jou was het lied dat hij koos. Hij kreeg de zaal mee, jurylid Roland Molendijk was milder dan vorige week. „Je bent binnen je eigen comfort zone gebleven, maakt het lekker met dat Jeffrey-accent.” Jamai: „Ik was je een beetje kwijt, maar gelukkig ben je weer terug Jeffrey. Top gedaan.”

Thijs, Nina, Tom, Kimberley en Steve maken nog uit welke vier doorgaan naar de halve finale van volgende week.