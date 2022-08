Ophef in Finland om uitgelekte beelden van feestende premier

De premier (36) liet in een verklaring weten dat de beelden in de ’privésfeer’ zijn gemaakt en dat ze gehoopt had dat zij niet zouden uitlekken. Ze liet weten dat het een feestje was met vrienden en dat er niets illegaals was gebeurd. Er zou geen drugs zijn gebruikt, aldus Marin. Tevens liet ze weten dat ze ’niets te verbergen heeft’. Afsluitend liet ze weten dat het uitlekken van de beelden haar gedrag niet zal veranderen: „Ik ga exact dezelfde persoon zijn die ik tot nu toe ben geweest.”

Marin staat ondertussen enigszins bekend als feestbeest, waarvoor ze al eerder excuses heeft moeten aanbieden. Desondanks is ze zeer populair in binnen- en buitenland. In 2019 trad ze aan als jongste premier in de wereld.