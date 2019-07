Privacywet helpt rel-Marokkanen

Dat zegt Angela Snel, directeur van het zwembad in Ridderkerk waar onlangs rellen uitbraken tegen omroep Rijnmond. Het bad moest zelfs ontruimd worden. Later bleek dat het zwemtuig ook lockers had opengebroken en zaken gestolen.

De Fakkel installeert nu prikkeldraad op de hekken tegen inklimmers, heeft nieuwe toegangsregels, maar zou het liefst ook vrij gegevens van relschoppers willen uitwisselen.

„We werken samen met twintig andere zwembaden en hebben een gezamenlijke zwarte lijst. Maar door de AVG-wetgeving over privacy mogen we die gegevens niet meer uitwisselen.”

Toch hoopt ze op een oplossing. „Samen met de jurist hebben we daarnaar gekeken: de AVG-wetgeving biedt wel wat beweegruimte. Maar dat moet wel in een convenant worden opgesteld. Daar zijn we nu mee bezig.”

„Het is een maatschappelijk probleem, dat overal speelt. En op deze manier is het wel duidelijk op de agenda gekomen. Daarmee kunnen we het nu ook gezamenlijk gaan aanpakken”, aldus de directeur tegen de omroep.