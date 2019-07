Vanaf zaterdag topdrukte op de weg door vakantie-uittocht

Net over de grens in België moeten vakantiegangers al rekening houden met file. Op de E19 van Breda naar Antwerpen zijn tussen St.-Job-in-‘t-Goor en Antwerpen-Noord tot half augustus slechts twee versmalde rijstroken open. Vooral op vrijdagmiddag en zaterdag zal dat files opleveren. Omrijden kan via Bergen op Zoom.

Frankrijk

De drukste wegen in Frankrijk zijn zaterdag vanuit Parijs de A6 en A7 naar het zuiden en de A10 richting Bordeaux. Ook de route door het midden van Frankrijk over de A71 en A75 is erg druk. De ANWB verwacht ook oplopende wachttijden bij de Mont Blanctunnel (N205) richting Italië.

Duitsland

In Duitsland wordt het vooral op zaterdag druk. Knelpunten zijn de A1 en A7 bij Bremen en Hamburg en de A3 tussen Frankfurt en Neurenberg. Ook op de A5 tussen Karlsruhe en Bazel, op de A7 van Würzburg tot aan Ulm en op de A8 Stuttgart - München - Salzburg ontstaan zaterdag flinke files. Het vakantieverkeer heeft ook deze zomer last van de vele wegwerkzaamheden. In het hele land wordt er op meer dan vijfhonderd plaatsen aan de weg gewerkt.

In Zwitserland en Oostenrijk zijn de tunnels de grootste knelpunten. Zo loopt zaterdag de wachttijd voor de Gotthardtunnel in de Zwitserse A2 op tot ruim een uur. In Oostenrijk staan er ook files op de A10 van Salzburg naar Villach en bij de Karawankentunnel op de A11 van Villach verder naar Slovenië.

Bovendien wordt vakantieverkeer in Oostenrijk tijdens het weekend geweerd van de lokale wegen in Tirol en het Salzburgerland. Doorgaand verkeer moet op de snelwegen A12/A13 blijven op de route Kufstein - Innsbruck - Italie. In het westen, bij Reutte, blijft het doorgaande verkeer op de Bundesstrassen en dat geldt ook voor de A10 Salzburg - Villach. Alleen als je kunt aantonen dat je een lokale bestemming hebt mag je van de snelweg af.

Nijmegen

In Nederland wordt het eigenlijk alleen vrijdag druk rond Nijmegen. Er komen veel bezoekers naar de intocht van de lopers op de laatste dag van de Vierdaagse in Nijmegen. Dit zal in combinatie met de werkzaamheden op de N325 bij Nijmegen en bij Arnhem voor files zorgen.