Kabinet zoekt uitweg uit debacle kinderhartcentra

De discussie over het al dan niet sluiten van locaties waar kinderen complexe hartoperaties kunnen ondergaan woedt al jaren. Toenmalig zorgminister Hugo de Jonge besloot in 2021 om het aantal academische ziekenhuizen waar deze ingrepen gedaan worden terug te brengen van vier naar twee. Groningen en Leiden trokken daarbij aan het kortste eind. In Utrecht en Rotterdam zouden de kinderhartcentra wel openblijven.

Verzet

Uiteraard is het verzet tegen het kabinetsbesluit in Groningen en Leiden het grootst. Voor hen zet minister Kuipers wel de deur op een kier. Hij blijft erbij dat het aantal ziekenhuizen terug moet van vier naar twee, maar laat het aan de ziekenhuiskoepel NFU over welke plekken dan dicht moeten.

Of het soelaas biedt moet nog blijken. Het kabinet vroeg de ziekenhuizen al eerder om het oordeel zelf te vellen, maar dat draaide op niets uit. Minister Kuipers doet nu een hernieuwde poging.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) adviseerde het kabinet recent om het besluit over het al dan niet sluiten van kinderhartchirurgie uit te stellen. Dat advies legt het kabinet naast zich neer.