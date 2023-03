Raadsel in Thailand: Nederlandse vrouw (28) zonder visum gearresteerd op eiland

Dat meldt het medium Thaiger. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met de zaak van onze landgenote. „De vrouw heeft consulaire bijstand van ons ontvangen”, voegt een woordvoerder van het ministerie toe.

Op een foto van de Thaise politie is de blonde vrouw te zien, zittend op een stoel, te midden van meerdere agenten. De vrouw, die niet bij naam werd genoemd, viel door de mand toen ze aankwam op het vliegveld van het bij toeristen populaire eiland Phuket. Ze werd na haar aanhouding overgebracht naar het politiebureau van Sakhu, waar ze meerdere aanklachten kreeg te horen: het illegaal binnenkomen en het zonder visum verblijven in Thailand. Na het eerste onderzoek kon nog niet worden vastgesteld hoe ze erin was geslaagd het Zuidoost-Aziatische land in te komen.

Kaarten

Thailand heeft een systeem op poten gezet om effectief om te gaan met buitenlanders die de wet overtreden. Dat gebeurt door middel van gele en rode kaarten, dat in Phuket is opgezet. Buitenlanders die voor het eerst op het eiland verblijven en een overtreding begaan, krijgen een gele kaart. Wie daarna nogmaals over de schreef gaat een rode, wat leidt tot uitzetting. Rode kaarten maken het visum van buitenlanders bovendien per direct ongeldig, maar aangezien de Nederlandse vrouw geen visum heeft, krijgt ze – hoewel ze voor het eerst de wet overtrad – toch direct rood. Ze zal dan ook het land worden uitgezet.