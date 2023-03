Stempel vergeten bij de grens: Nederlandse vrouw (28) weekend in Thaise cel

Haar aanhouding wordt gemeld door het medium Thaiger. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten bekend te zijn met de zaak van onze landgenote. „De vrouw heeft consulaire bijstand van ons ontvangen”, voegt een woordvoerder van het ministerie toe.

Op een foto van de Thaise politie is de blonde vrouw te zien, zittend op een stoel, te midden van meerdere agenten. De vrouw, die niet bij naam werd genoemd, werd na haar arrestatie op het vliegveld van het bij toeristen populaire eiland Phuket overgebracht naar het politiebureau van Sakhu.

’Nachtmerrie’

In een reactie aan De Telegraaf laat de Nederlandse - die anoniem wil blijven - weten dat dat een ’nachtmerrie’ was. Ze zat vijf dagen vast. ,,Het is niet bepaald een pretje om daar te worden vastgehouden. De condities zijn er niet goed. Ik wist niet wat ik meemaakte.”

De vrouw - haar reismaatje zat in dezelfde situatie - laat weten dat ze het slachtoffer waren van een vergeten stempel bij de grens tussen Maleisië en Thailand. Zo’n stempel heeft de functie van een visum. ,,Een Thaise grensbeambte heeft die blijkbaar niet gezet. Wij zijn er vanuit gegaan dat alles gewoon in orde was na de paspoortcontrole, maar dat bleek dus niet zo te zijn.”

Uiteindelijk moesten de twee na de gang naar de rechtbank een boete betalen, en werden ze na een bezoek aan een immigratiekantoor heel snel weer vrijgelaten. ,,Dat was ook dankzij de Nederlandse ambassade”, vertelt ze verder. ,,Die mensen hebben ons heel goed geholpen en hebben de autoriteiten kunnen overtuigen dat we niet bewust zonder stempel de grens zijn overgegaan.”

Ze waarschuwt reizigers die ook naar Thailand gaan. ,,Let erop dat je een stempel krijgt als je het land binnenkomt, want ik weet nu dat je in grote problemen kunt komen.”

Kaarten

Thailand heeft, zo meldt Thaiger, een systeem met gele en rode kaarten. Buitenlanders die voor het eerst in het land verblijven en een overtreding begaan, krijgen een gele kaart. Wie daarna nogmaals over de schreef gaat een rode, wat leidt tot uitzetting. Rode kaarten maken het visum van buitenlanders bovendien per direct ongeldig. De Nederlandse reizigster en haar partner hebben uiteindelijk geen kaart gekregen. Ze zijn inmiddels teruggekeerd.