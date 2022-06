Premium Het beste van De Telegraaf

ANALYSE | Opkoopregeling kan regionaal desastreus uitpakken Bij provincies valt voor boeren wat te halen

De boeren hebben tijdens het grote en naar eigen zeggen laatste publieksvriendelijke protest woensdag in Stroe hun ongenoegen over de stikstofplannen met duizenden tegelijk geuit. Hoe de boeren oordelen over de kabinetsplannen, daar zat geen woord Spaans bij. Het is een duidelijk signaal dat zij kunnen meenemen in de volgende stap. Want nu zijn de provincies aan de beurt. Die moeten voor 1 juli 2023 met de uitwerking van de stikstofplannen komen en daar valt mogelijk een potje te breken.