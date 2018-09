Zonder vingerafdrukken geen paspoort

De zaken draaiden om de weigering van mensen om vingerafdrukken af te staan voor een identiteitsdocument, omdat ze vrezen voor veiligheidsrisico's en inbreuken op hun privacy. In vier gevallen ging het om de aanvraag voor een paspoort, in drie gevallen om een aanvraag voor een identiteitskaart.

Volgens de Raad van State stonden de burgemeesters van Amsterdam, Den Haag, Nuth en Maastricht in hun recht toen ze weigerden de paspoortaanvragen te behandelen van mensen die geen vingerafdrukken wilden afstaan. Maar de aanvragen voor een ID-kaart in Amsterdam, Utrecht en De Fryske Marren hadden wel moeten worden behandeld, omdat vingerafdrukken daarvoor niet verplicht zijn, aldus de raad. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.

Het afgeven van vingerafdrukken voor een paspoort is sinds 2009 verplicht.